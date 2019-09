Aufregung auf dem Münsterplatz in Ulm, mitten im Samstags-Markttrubel. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mussten gegen 11 Uhr mit mehreren Fahrzeugen zum Ulmer Münster ausrücken. Im Turm habe es einen medizinischen Notfall gegeben, erklärte ein Polizeibeamter am Eingang zum Münster, während ein Notarzt per Funk mit Einsatzkräften oben im Turm den Fall besprach.

Ob es sich nur um einen Schwächeanfall oder ein schlimmeres medizinisches Problem handelte, war zunächst nicht zu erfahren. Im Einsatz waren auch mehrere Kräfte der Höhenrettung in voller Ausrüstung und mit einer Trage, um den Patienten aus dem Turm zu holen. Er war offenbar nicht in der Lage, aus eigener Kraft die engen Treppen herabzusteigen. Ob die Höhenretter den Mann abseilen oder heruntertragen, war zunächst unklar.

