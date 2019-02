Langenau / swp

In Öllingen bei Langenau ist ein 79-jähriger Autofahrer am Dienstag über einen Graben in einen Acker geschanzt. Dabei wurde die 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

In der Folge kümmerte sich ein Notarzt und Rettungskräfte um die beiden Autoinsassen. Nach ersten Erkenntnissen sollen Herzprobleme des Seniors der Grund für den unfreiwilligen Stunt gewesen sein.

