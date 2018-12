Vöhringen Rentner fällt auf Enkeltrick herein – 15.000 Euro weg

Rentner fällt auf Enkeltrick herein – 15.000 Euro weg

Vöhringen / swp

Ein Rentner ist vergangene Woche in Vöhringen auf einen Enkeltrick hereingefallen. Er übergab einer vermeintlichen Botin 15.000 Euro in Bar.

Bereits letzte Woche wurde nach Polizeiangaben ein 78-jähriger Rentner von seiner vermeintlichen Enkelin telefonisch kontaktiert. Die Anruferin kannte den Namen der echten Enkelin und hatte eine ähnlich klingende Stimme. Der Mann ging deshalb davon aus, tatsächlich mit seiner Enkelin zu telefonieren.

15.000 Euro an Botin übergeben

Die vermeintliche Enkelin bat ihn um Geld für einen Wohnungskauf und einen Notartermin. Der 78-Jährige hob am vergangenen Mittwoch 15.000 Euro ab und übergab das Geld an seiner Haustür einer Botin, so die Polizei.

Nach der Übergabe rief der Rentner noch bei einem vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeiter an. Dieser bestätigte ihm, dass das Geld bereits wieder auf seinem Konto gelandet, dort aber erst ab Freitag abrufbar sei. Als sein Geld am Freitag nicht auf dem Konto auftauchte, erstattete der Mann Anzeige.

