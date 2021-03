Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend eine Tankstelle in Leipheim überfallen. Wie die Polizei berichtete, betrat der Mann gegen 21:45 Uhr den Verkaufsraum in der Ulmer Straße und bedrohte den Tankwart mit einem großen Messer. Dieser händigte dem Dieb einen Teil der Einnahmen aus, woraufhin der Täter flüchtete.

Der Tankwart blieb unverletzt. Polizisten fahndeten mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde waren im Einsatz. Der Täter konnte jedoch nicht gefasst werden. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein. Wie viel Geld er erbeutete, ist unbekannt. Es blieb ebenfalls offen, warum er nicht die gesamten Einnahmen der Tankstelle raubte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der der Telefonnummer 0731/80130 entgegen.