Fünf Männer stehen ab Freitag, den 13. September wegen schweren Raubs vor Gericht. Um 9 Uhr beginnt im Sitzungssaal 132 des Landgerichts Memmingen vor der großen Strafkammer der Prozess gegen die Angeklagten - vier Türken: Gökhan G. (36), Orhan C. (40), Inan Ö. (42) und Mesut A. (50) sowie einen Deutschen: Tyron S. (46).

Raub in Vöhrignen nur durch genaue Adresse möglich

Den Angeklagten aus dem Raum Hanau/Darmstadt wird gemeinschaftlicher schwerer Raub und Anstiftung dazu vorgeworfen. Mesut A. soll gewusst haben, dass der Geschädigte Frank S. hochwertige Uhren online verkauft und diese sowie Bargeld zuhause in Vöhringen aufbewahrt. Dies soll er im Jahr 2013 Orhan C. erzählt haben. Diesen und weitere Mittäter habe er dann gegen einen Anteil an der Beute zu einem Raubüberfall auf Frank S. angestiftet.

15.000 Euro aus der Beute für die Adresse gefordert

Nachdem Orhan C. davon dem ebenfalls Angeklagten Gökhan G. erzählt haben soll, soll dieser Tyron S. informiert und veranlasst haben, die genaue Adresse des Opfers gegen Zusicherung einer Erfolgsbeteiligung in Höhe von 15.000 Euro bei Mesut A. zu besorgen.

So soll der Raubüberfall abgelaufen sein

Nachdem die genaue Adresse bekannt war, sollen Gökhan G, Tyron S. und Orhan C. kurz vor dem 27. Juli 2013 zum Wohnanwesen des Geschädigten in Vöhringen gefahren sein, um den Tatort auszukundschaften. Gökhan G. soll vorgeschlagen haben das Opfer sofort zu überfallen. Da Tyron S. sich allerdings geweigert habe, soll Gökhan G. daraufhin Inan Ö. für den Raub angeworben haben.Kurz vor Mitternacht am 27. Juli 2013 seien die Angeklagten Inan Ö. und Gökhan G. dann mit schwarzen Sturmhauben mit Sehschlitzen maskiert und eng anliegender schwarzer Kleidung über eine offene Glasschiebetür in das Wohnanwesen des Geschädigten und dessen Frau Christiane S. eingedrungen. Sie sollen eine dunkle Pistole und ein Pfefferspray dabei gehabt haben. Die beiden haben das Ehepaar mit einem schwarzen Klebeband an den Oberkörpern gefesselt.

Beute im Wert von knapp 700.000 Euro aus Tresor geklaut

Mit der Pistole und dem Pfefferspray sollen sie das Opfer gezwungen haben den Tresor zu öffnen. Den Inhalt – 80 Uhren im Gesamtwert von rund 536.000 Euro, etwa 148.000 Euro Bargeld sowie andere Gegenstände – haben die Täter mitgenommen. Das gefesselte Ehepaar wurde zurückgelassen. Ihm gelang es sich selbst zu befreien.

Tyron S. soll, für die Beschaffung der genauen Adresse des Opfers, aus der Beute 10.000 Euro, Mesut A. statt der vereinbarten 15.000 Euro, einen Teil der erbeuteten Uhren erhalten haben.

Vier Angeklagte bestreiten jede Tatbeteiligung

Der Angeklagten Gökhan G. ist einer der beiden Inhaftierten, denen am 4. August 2019 die Flucht aus der Gefängnis in Memmingen gelang. Kurz darauf konnte er wieder festgenommen werden konnten. Er hat sich schriftlich über seinen Verteidiger zum Tatvorwurf geäußert. Die übrigen vier Angeklagten, die sich alle auf freiem Fuß befinden, bestreiten bisher jede Tatbeteiligung.

Sechs Folgetermine sind für den Prozess geplant

Für das umfangreiche Verfahren mit mehreren Sachverständige und knapp 40 Zeugen sind Stand 5. September 2019 sechs Fortsetzungstermine vorgesehen: Am 19., 23., 24. September sowie 07., 08. und 16. Oktober jeweils um 9 Uhr im Sitzungssaal 132 des Memminger Gerichts.