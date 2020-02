Ein 18-Jähriger ist am Montagabend auf der Memminger Straße in Neu-Ulm Ludwigsfeld mit 132 Kilometern pro Stunde geblitzt worden – erlaubt sind 50. Laut Polizei muss er ein dreistelliges Bußgeld zahlen, außerdem erhält er zwei Punkte in Flensburg, und er muss seinen Führerschein für mindestens drei Monate abgeben.

Da der junge Mann seinen Führerschein erst seit kurzem besessen habe, müsse er möglicherweise seine charakterliche Eignung nochmal prüfen lassen, bevor er wieder Auto fahren dürfe. Bei der mobilen Geschwindigkeitskontrolle seien noch drei weitere Fahrer erwischt worden, die ebenfalls Bußgelder zahlen müssten.