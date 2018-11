Neu-Ulm Randalierer greift Polizisten an

Neu-Ulm / SWP

Am Sonntag hat ein 25-Jähriger in einem Hochhaus in der Marienstraße in Neu-Ulm randaliert. Wie die Polizei berichtet, verhielt sich der Mann gegenüber Bewohnern des Hauses sowie gegenüber den Beamten aggressiv. Da er das Haus, in dem er selbst nicht wohnte, nicht verlassen wollte, wollte ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen. Der Mann griff die Beamten daraufhin an und beleidigte sie mehrmals. Er konnte nach kurzer Zeit durch mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Neu-Ulm in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamt, Versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

