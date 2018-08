Ulm / swp

Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer.

Laut der Polizei Ulm hat sich ein 37-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr auf der B28 von Suppingen (bei Blaubeuren) her an der Einmündung der Landstraße bei den Hessenhöfen schwer verletzt. Die Gruppe der Radfahrer wollte nach links abbiegen, dabei war der Radfahrer unachtsam und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.