Am Sonntagmorgen gegen 04.20 Uhr sprengten bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank am Weinmarkt in Memmingen.

Nach Angaben der Polizei konnten die Täter vom Tatort flüchten, einer davon zu Fuß Richtung Königsgraben. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, komplett dunkel gekleidet, er trug eine schwarze Ski-Maske mit silbernem Streifen am Hinterkopf.

Ein weiterer Täter flüchtete mit einem dunklen Auto, möglicherweise einem älteren Audi A4 mit „SIM“-Kennzeichen. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen am Tatort übernommen. Derzeit wird zudem intensiv nach den Tätern gefahndet. Hinweise bitte an die KPI Memmingen unter (08331) 100-0.

