Polizei und Rettungskräfte waren am Montag wegen eines Gewalt-Exzesses in der Parkanlage Beyerstraße im Einsatz: Ein 65-jähriger Mann hatte Zivilcourage bewiesen und wurde deswegen zum Opfer einer brutalen Attacke.

Mann will Kindern beistehen und wird angegriffen

Er habe am frühen Abend gegen 18.30 Uhr in der Parkanlage an der Beyerstraße beobachtet, wie ein 34-Jähriger Kinder oder Jugendliche belästigt hat. Daran wollte er den sichtlich b...