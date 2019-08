Der Betreiber eines Imbisses in der Saarlandstraße in Ulm ist gegenüber der Polizei handgreiflich geworden. Das hat Folgen.

Gar nicht geschmeckt hat einem Imbissbetreiber in der Saarlandstraße ein Polizeieinsatz in seinem Laden. Konsequenz: Festnahme und Anzeige, zudem steht seine Konzession auf dem Spiel.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich am Samstag gegen 2.45 Uhr mehrere Anwohner wegen Lärms aus dem Imbiss beschwert, denn dort herrschte trotz Sperrstunde reger Betrieb.

Mann wird handgreiflich gegenüber der Polizei

Eine Streife ordnete die Schließung des Ladens an, was dem 22-jährigen Betreiber nicht passte. Er versperrte den Beamten den Weg und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Nachdem er auch noch handgreiflich geworden war, legten ihm die Polizisten Handschellen an, ließen ihn nach Klärung der Identität aber wieder frei. Die Gaststättenbehörde überprüft nun die Eignung des Mannes als Gastwirt.

