Laut Polizei war der Senior mit seinem Fahrzeug auf dem Spitalweg in Richtung Krankenhaus unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er rechts von der Straße ab und erfasste dabei zwei kleine Mädchen im Alter von drei und vier Jahren, die mit dem Roller und Laufrad auf dem Gehweg standen. Anschließend krachte der Fahrer in den angrenzenden Gartenzaun. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern setzte er seine Fahrt fort.

Mädchen kommen in Klinik

Die beiden Mädchen mussten anschließend in eine Klinik gebracht werden, konnten aber am Abend wieder entlassen werden. Wie schwer die Kleinen verletzt wurden darüber konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen. Spielende Kinder konnten der Polizei entscheidende Hinweise geben, daraufhin ermittelten die Beamten die Adresse. Sein beschädigtes Fahrzeug stand in der Garage. Der Senior gab an von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Ein Test ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde eingezogen.

