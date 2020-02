In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 1 Uhr im Bereich der Martin-Kuen-Straße in Weißenhorn zu einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem 26-Jährigen gekommen. Anlass war der von beiden erhobene Anspruch auf ein Taxi, so die Polizei.

Da sich die beiden nicht einigen konnten, wer das Taxi nutzen darf, kam es zu einem Gerangel, wobei die beiden auf den Boden fielen. Durch den Sturz zog sich der 26-Jährige eine Platzwunde am Auge zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige gab an, am Boden liegend noch von weiteren, bislang unbekannten Personen geschlagen worden zu sein. Er wurde jedoch nur leicht verletzt und musste nicht weiter medizinisch versorgt werden.