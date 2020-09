Am Wochenende ist eine Frau in Ulm sexuell belästigt worden. Ein Mann hatte sie „unsittlich angesprochen“ und sie mit geöffneter Hose verfolgt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte der Mann die 37-Jährige bereits am Ehinger Tor belästigt und war ihr dann weiter in Richtung Weststadt gefolgt.

So kam es zu der sexuellen Belästigung am Freitag in Ulm

Als die Frau in der Nacht auf Samstag gegen 23:55 Uhr auf Höhe des Universum Centers lief, wurde sie von den Unbekannten „unsittlich angesprochen“. Was der Mann, der in der Polizeimeldung als Exhibitionist beschrieben wird, genau zu ihr sagte, kann die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht verraten. Nach der Belästigung lief die Frau zügig weiter - und der Mann verfolgte sie. An der Kreuzung Beyerstraße/Römerstraße holte er die Frau schließlich ein. Mittlerweile hatte er seine Hose geöffnet und ging mit eindeutigen Bewegungen auf sie zu. Diese wusste sich jedoch zu helfen und versetzte ihm einen Tritt. Das zeigte Wirkung - Der Täter ergriff die Flucht in Richtung Stadtmitte.

Polizei sucht Täter nach sexueller Belästigung in Ulm mit Personenbeschreibung

Die 37-Jährige beschreibt den Täter, der sie in der Nacht auf Samstag sexuell belästigt haben soll, wie folgt:

männlich

etwa 60 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

mit normaler Statur

europäische Erscheinung

deutschsprachig

Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug eine offene Jacke.

Polizei Ulm bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder den Mann gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter (0731) 18 80 zu melden.

Beleidigung, Exhibitionismus, sexuelle Belästigung - Was hat der Täter alles gemacht?

Klar ist, dass der Unbekannte in der Nacht auf Samstag die Frau belästigt hat. Es habe sich auch um eine exhibitionistische Handlung gehandelt. Das könne als sexuelle Belästigung gewertet werden, so die Polizei. Welchen Tatbestand die „unsittliche Ansprache“ genau erfüllen wird, ist noch unklar. Es müsse geklärt werden, ob das als Beleidigung oder ebenfalls als sexuelle Belästigung gelte.