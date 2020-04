In Leipheim hat eine Gartenbaufirma am Donnerstag bei Aushubarbeiten eine Mörsergranate aus dem zweiten Weltkrieg ausgebaggert. Wie die Polizei mitteilt, sei die rund 25 Zentimeter große Granate zuerst unbemerkt auf einem Lkw gelandet, weil sie bei den Baggerarbeiten zuerst nicht gesehen wurde.

Lkw fährt ohne es zu wissen mit Bombe nach Erbach

Der Lkw fuhr mit Humus und der Bombe auf der Ladefläche nach Erbach. Erst dort wurde die Granate dann gefunden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, hätten die Mitarbeiter vorbildlich gehandelt und die Straße am Sägeberg in Erbach direkt abgesperrt.

Als die Polizei eintraf, riefen sie den baden-württembergischen Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser sicherte die Granate. In Leipheim stehen die Bauarbeiten erst einmal still. Dort wird jetzt geprüft, ob in der Fläche noch mehr Kampfmittel vergraben sind.