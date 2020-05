Schwer verletzt worden sind ein 22-jähriger Autofahrer und seine 24-jährige Beifahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend. Sie waren gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße von Eggingen in Richtung Erstetten unterwegs, als der Hyundai laut Polizeiangaben bei Aquaplaning und mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Straße war für knapp zwei Stunden gesperrt.