Am frühen Sonntagmorgen waren in Ulm Flaschenwerfer unterwegs. Die Polizei konnte die beiden Männer gegen 1 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße festnehmen. Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes hatte die beiden 18-Jährigen bemerkt, als sie Flaschen vor vorbeifahrende Autos warfen. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte hat die jungen Männer kontrolliert. Sie bekommen jetzt eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bislang sind noch keine geschädigten Autofahrer bekannt. Zeugen des Vorfalls bittet das Polizeirevier Ulm-Mitte sich unter (0731) 188 33 12 zu melden.

