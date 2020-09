Die mutmaßliche Diebes-Tour endete an einem VW. Zeugen beobachteten, wie ein 31-Jähriger am vergangenen Freitag im Steinhofer Weg in Wiblingen die Scheiben des Wagens einschlug und ihn durchsuchte. Die Beobachter alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen wenig später in der Nähe des Tatorts fest. Der Mann hatte mutmaßliches Diebesgut und Einbruchwerkzeug dabei.

Polizei: Dieb soll auch Einbruch begangen haben

Das soll er regelmäßig verwendet haben. Die Ermittler vermuten, dass der 31-Jährige in den vergangenen vier Wochen mindestens 19 Autos aufgebrochen hat. Alle im Raum Wiblingen. Zudem soll er in ein Gebäude in der Laupheimer Straße eingebrochen sein. Seine Beute: Geld, teures Werkzeug, Kleidung, Lebensmittel. Der Schaden: rund 10.000 Euro.

Mutmaßlicher Serientäter sitzt in Untersuchungshaft

Der Verdächtige soll in den frühen Morgenstunden zugeschlagen haben. Er hatte bislang keinen festen Wohnsitz. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.