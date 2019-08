Seit Freitagmorgen wird in Ulm ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Ulm sucht eine Jugendliche aus Ulm. Seit Freitag fehlt jede Spur von der 15-jährigen Lena Däubler. Angehörige und Polizei befürchten, dass dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die junge Frau war in einer Ulmer Klinik untergebracht. Sie verließ diese am Freitag kurz nach 9 Uhr. Seither fehlt jede Spur von ihr. Polizei und Angehörigen suchen seitdem nach ihr.

Personenangaben zu Lena Däubler

1,70 m groß und kräftig

kurze, blonde Haare

bei ihrem Verschwinden trug sie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose

Die Polizei befürchtet, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

© Foto: Polizei Ulm

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wer hat Lena Däubler seit Freitag gesehen?

Wer kennt ihren Aufenthalt oder kann Hinweise auf ihren Aufenthalt geben?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.