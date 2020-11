Bei einem Unfall mit einem LKW am Donnerstagabend in Unterkirchberg ist ein 23-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Unfall Unterkirchberg: Junger Mann fährt in LKW

Wie die Polizei mitteilte, übersah der Autofahrer gegen 20:45 Uhr in Unterkirchberg in der Unterweiler Straße einen parkenden LKW und krachte frontal gegen ihn. Dabei verletzte sich der junge Mann. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Wagen des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.