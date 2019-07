Am Samstagabend ereignete sich kurz vor 18 Uhr ein großer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Kuhbergring an der Abbiegung nach Grimmelfingen, wie die Polizei in einer ersten Kurzmeldung mitteilt. Ein Einsatzwagen der Polizei war beteiligt.

Unfall Ulm: Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

An der Kreuzung in der Nähe des Recyclingshofes kam ein Einsatzfahrzeug wohl vom Kuhberg in Richtung Wiblingen, als ein Kia die Warnsignale überhörte beziehungsweise übersah und bei grüner Ampel weiterfuhr. Die beiden Autos kollidierten daraufhin und krachten anschließend in zwei weitere Fahrzeuge.

Es gab mehrere Verletzte. Genaue Angaben kann die Polizei dazu noch nicht machen. Ebenso ist die Höhe des Schadens unklar.

Weitere Infos folgen.

