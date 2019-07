Bereits am Samstagmorgen ereignete sich in der Römerstraße in Ulm ein Unfall: Ein 92-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er nahe der Haltestelle Saarlandstraße in die Straßenbahnschienen geriet und stürzte. Er war nicht von der Fahrbahn auf den Rad- bzw. Gehweg gewechselt. Bei dem Unfall verletzte sich der Senior schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist der Mann am Montag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.

