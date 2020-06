Am Montagnachmittag kam es auf der Blaubeurer Steige zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Ford gegen 14.30 Uhr auf der B28 von Blaubeuren in Richtung Albhochfläche. In einer Kurve geriet er mit seinem Auto zu weit nach links und stieß frontal mit einem VW zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Wegen des Unfalls musste die B28 kurzzeitig gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.