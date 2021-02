Autofahrer in Ulm mussten am Donnerstag mehr Zeit einplanen. Nach einem Unfall auf der Wiblinger Allee war es dort am Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen bekommen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen zwei Personen verletzt worden. Offenbar so schwer, dass auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.