Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 14.20 Uhr die Bahnschranke an der Angertorstraße in Langenau zerstört. Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach ersten Erkenntnissen jemand gegen die Schranke, wodurch diese abriss. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht. Hinweise an die Telefon-Nr. 0731/188-3312.