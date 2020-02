Zwei Jugendliche sind in Ulm am späten Montagabend knapp mutmaßlichen Räubern entgangen. Die beiden berichteten der Polizei nach dem Vorfall, dass sie gegen 22 Uhr vom Bahnhof in Richtung Münsterplatz gegangen seien. In der Bahnhofstraße vernahmen die 17-Jährigen, wie sich von hinten Schritte näherten.

Männer drängen Jugendliche ab und fordern Geld

Zwei junge Männer holten sie ein und sprachen sie an. Sie drängten die 17-Jährigen in die Deutschhausgasse und forderten von den Beiden, ihnen ihr Geld zu geben. In diesem Moment kam eine Gruppe junger Männer vorbei. Diese Gelegenheit mutzten die Jugendlichen: Sie schlossen sich spontan der Gruppe an und gingen mit ihr davon. Die unbekannten Angreifer blieben ohne Beute zurück.

Polizei sucht mutmaßliche Räuber mit Beschreibung

Die 17-Jährigen beschrieben die mutmaßlichen Räuber wie folgt:

Es handelt sich um zwei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Einer der mutmaßlichen Südosteuropäer ist etwa 1,70 Meter groß und schlank.

Er hat dunkle Haare, die an der Seite kurz rasiert, oben etwa sieben Zentimeter lang sind.

Er trug eine hüftlange, gelbe Daunenjacke, eine schwarze Hose und helle Schuhe.

Der Zweite ist etwa 1,90 Meter groß und etwas kräftiger.

Auch er hat seine dunklen Haare seitlich kurz rasiert, oben etwa zehn Zentimeter lang und wellig.

Er trug eine blaue Daunenweste, darüber eine dünne Jacke, außerdem dunkle Jeans.

Polizei fragt: Wer kennt die gesuchten jungen Männer?

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Unbekannten. Dazu hofft sie auf Hinweise und fragt:

Wer kennt die beschriebenen Männer?

Wer hat die Unbekannten am Montagabend in Ulm gesehen?

Wer hat die Tat beobachtet? Mögliche Hinweise könnte auch die unbekannte Gruppe geben, der sich die Opfer in der Deutschhausgasse anschlossen.

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880.