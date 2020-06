Am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr hat eine Zeuge im Trollingerweg in Ulm einen beschädigten Zigarettenautomaten entdeckt. Wie die Polizei berichtet, hatten Unbekannte den Automaten in der Nacht aufgebrochen und Bargeld gestohlen.

Zigarettenautomat in Ulm aufgebrochen: Täter flüchten mit Beute

Die Täter gelangten an die Geldkassette und konnten das Bargeld des Automaten entnehmen. Daraufhin flüchteten sie ohne erkannt zu werden. Über die Höhe des gestohlenen Geldbetrags ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen.