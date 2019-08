Die Kripo Ulm fahndet mit einem Foto nach dem Mann, der eine Spielhalle in Blaubeuren überfallen hat. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen jetzt mit Hilfe eines Fotos nach dem Räuber, der am 13. August eine Spielhalle in Blaubeuren überfallen hat. Der maskierte Täter bedrohte eine 19-jährige Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Geld. Die junge Frau musste das Geld in eine Tasche stecken, die ihr der Räuber entgegenhielt.

So hat die Zeugin den Täter beschrieben

Der Mann hatte die Spielhalle an der Württemberger Straße kurz vor Mitternacht betreten. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß. Nach Beschreibung von Zeugen ist der Gesuchte etwa 1,70 Meter groß. Er spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Während der Tat trug er eine schwarze Maske, eine Sonnenbrille mit orange schimmernden Gläsern und schwarze Handschuhe. Bekleidet war er mit einem Langarm-Shirt, einer schwarzen Jogginghose mit drei weißen Streifen an den Seiten und schwarzen Badeschlappen der Marke Nike.

Polizei hofft auf Hinweise

Die Kripo Ulm hofft auf Hinweise zu dem Täter unter Tel. (0731) 18 80: Wer hat den Gesuchten am Abend des 13. August – ein Dienstag – in Blaubeuren gesehen? Wer kann Angaben zu der Tasche oder zur Aufschrift auf dem Shirt machen?

