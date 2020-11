Die Polizei in Ulm hat am Samstagabend einen Raser auf seinem Motorrad gestoppt - mit Tempo 125 durch die Stadt. Der Fahrer war in der Unterführung der Neuen Straße in Richtung Weststadt unterwegs. Zu dieser Zeit kontrollierte die Ulmer Polizei dort die Geschwindigkeit: Gegen 20.50 Uhr fiel der Motorradfahrer auf, der mit 125 Stundenkliolometern dort fuhr. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt Tempo 50.

Polizei stoppt Motorrad mit Tempo 125 in Ulm - illegales Straßenrennen

Die Polizei hielt den Mann auf seinem Motorrad an und kontrollierte ihn. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrverhalten als illegales Straßenrennen gewertet. Das Motorrad und der Führerschein des 39-jährigen Fahrers wurden beschlagnahmt.