Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Montag unter starkem Alkoholeinfluss in der Ulmer Weststadt randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte er gegen 21.30 Uhr ein Fahrrad in der Moltkestraße. Zudem beleidigte er eine 33 Jahre alte Frau. Daraufhin rückte eine Polizeistreife an. Die Beamten erteilten dem betrunkenen Randalierer einen Platzverweis. Er lief nach Hause.

Randalierer in der Ulmer Weststadt schlägt gegen Fensterscheiben

Doch kurz nach Mitternacht tauchte der Mann erneut in der Moltkestraße auf. Er war offenbar noch betrunkener und schlug gegen Fensterscheiben. Wieder mussten Polizisten anrücken. Diesmal nahmen sie den Mann allerdings mit aufs Revier. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.