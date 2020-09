Ein 23-jähriger Mann hat in der Nacht zu Dienstag in Ulm mehrfach in die Luft geschossen. Wie die Polizei mitteilte, sah ein Zeuge wie der 23-Jährige gegen 1 Uhr in der Mühlensteige mit einer Pistole mehrmals in die Luft schoss.

Nach Schüssen in Ulm: Polizei findet Waffen und Drogen in Wohnung des Verdächtigen

Die Beamten suchten sofort mit mehreren Streifen nach dem Verdächtigen und nahmen ihn in der Nähe der Mühlsteige fest. Er hatte einen Joint dabei und war betrunken. Möglicherweise hatte er auch Drogen konsumiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten die Wohnung des 23-Jährigen. Dort fanden sie eine Schreckschusspistole mit Munition und kleine Mengen von Drogen. Die Waffen und Drogen wurden beschlagnahmt. Der 23-Jährige muss jetzt mit mehreren Strafanzeigen rechnen.