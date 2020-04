Die Zahlen haben es in sich. Denn für das Präsidium Ulm mit den Stadt- und Landkreisen Ulm, Alb-Donau, Biberach, Heidenheim und Göppingen sind die Straftaten um 27 Prozent angestiegen. Die Zuwächse sind in erster Linie im Bereich der politischen Rechten festzustellen. Insgesamt hat die Polizei 224 politische Straftaten registriert, 142 werden dem rechten politischen Lager zugeordnet, 22 dem linken und 6 so genannten ausländischen Ideologien. 50 Straftaten konnten nicht zugeordnet werden. Der Anstieg geht dabei fast vollständig auf das Konto von rechten Umtrieben, vor allem im Mai vergangenen Jahres rund um die Kommunal- und Europawahl. Nach Ansicht der Polizei handelt es sich dabei ganz überwiegend um Propagandadelikte wie das Aufmalen von Hakenkreuzen oder sonstiger Nazi-Verherrlichungen. Fast immer geht es dabei um Gewaltdarstellungen meist fremdenfeindlichen Inhalts. Viele dieser Straftaten werden im Internet begangen – etwa die Hälfte aller Taten werden von der Polizei aufgeklärt.

Radikalisierende Einzelpersonen

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr sechs politisch motivierter Gewalttaten – alle sechs wurden aufgeklärt. Angestiegen ist im vergangenen Jahr auch die Zahl der antisemitischen Straftaten – und zwar von 5 auf 16 Fälle. Dabei handelt es sich um Sachbeschädigungen, um Volksverhetzung und um Beleidigungen. Wie es im Sicherheitsbericht des Innenministeriums Baden-Württemberg heißt, belegen diese Zahlen eindrücklich die rechtsextremistischen Entwicklungen. Die Szene sei bestrebt, sich bundesweit zu vernetzen und organisatorische Strukturen zu etablieren. Dazu gehöre die Propaganda-Tätigkeit, die teilweise auch von sich selbst im Internet radikalisierenden Einzelpersonen verübt wird. Zunehmend richten sich derlei Angriffe auch gegen Vertreter der Zivilgesellschaft sowie gegen Amts- und Mandatsträger von unliebsamen Parteien.