Passanten hatten am Samstagnachmittag die Polizei in Ulm alarmiert und mitgeteilt, dass sich mehrere Personen im Bereich der Weststadt auf den Bahngleisen befinden. Weil die Situation zunächst nicht ganz klar war, wurden mehrere Streifenwagen in den angegebenen Bereich geschickt. Vor Ort konnten die Beamten aber keine verdächtigen Personen antreffen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Junggesellenabschied feiert laut

Kurze Zeit später konnte die Situation aufgeklärt werden. Ein Junggesellenabschied bei Blaustein hatte in der Nähe der Bahngleise so laut gefeiert, dass Passanten offensichtlich der Meinung waren, die Personen hätten sich auf den Gleisen befunden. Dies war aber gar nicht der Fall.