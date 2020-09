In der Ulmer Fußgängerzone ist ein Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag brutal angegriffen und dabei verletzt worden. Das berichtet die Polizei Ulm am Samstagvormittag in einer Mitteilung. Am frühen Samstagmorgen war der 21-Jährige demnach mit seiner 20-jährigen Begleitung in der Fußgängerzone unterwegs. Dort wurde er zunächst ohne einen ersichtlichen Grund durch eine sechsköpfige, etwa gleichaltrige Personengruppe in aggressiver Weise angesprochen.

Mann in Fußgängerzone geschlagen - Polizei Ulm bittet Zeugen um Mithilfe

Dann schlug ihn eine Person aus dieser Gruppe heraus mit der Faust zu Boden. Auch wurde der 21-jährige dann durch weitere Personen aus der Gruppe heraus angegriffen. Hierbei erlitt er erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich Zeugen des Vorfalles unter 0731/1883312 melden.