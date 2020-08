In Ulm ist am Dienstag ein Arbeiter auf einer Baustelle schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Ulm am Mittwochvormittag in einer Mitteilung. Demnach wurde der 59-jährige Arbeiter auf der Baustelle im Leimgrubenweg von einem Ast getroffen, er kam in eine Klinik. Gegen 14 Uhr hatte ein Baggerfahrer auf der Baustelle Betonteile transportiert.

Unfall in Ulm: Baggerfahrer streift Ast - der trifft einen Arbeiter

Der Ausleger seines Fahrzeugs streifte dabei den Ast eines Baumes. Der brach ab und fiel zu Boden. Dort befand sich ein Arbeiter. Der Ast traf den 59-Jährigen, wodurch dieser stürzte und unter dem Baumteil eingeklemmt wurde. Die Mitarbeiter befreiten den Schwerverletzten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den genauen Unfallhergang.