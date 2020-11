In Ulm hat eine Frau am Samstag einen Joint gegessen, als die Polizei an ihrer Wohnungstür klingelte. Das berichtet die Polizei Ulm am Sonntag in einer Mitteilung.

Darin heißt es: „Reaktionsschnell vernichtete eine Frau Beweismittel, als die Polizei vor der Türe stand. Sie aß einen Joint kurzerhand auf, den sie gerade rauchte.“

Frau wehrt sich und bekommt nun mehrere Anzeigen

Nachbarn hatten der Meldung zufolge am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei verständigt, nachdem die 46-Jährige in ihrer Wohnung übermäßigen Lärm verursachte. Die Frau zeigte sich gegenüber den Beamten völlig uneinsichtig und wehrte sich dem Polizeibericht nach vehement.

Schließlich landete sie in einer Gewahrsamszelle, wo sie ihr Gemüt beruhigen konnte. Ein Arzt attestierte, dass durch den verspeisten Joint keine Gesundheitsgefahr bestand. Die Frau erwarten nun mehrere Anzeigen.