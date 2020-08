Am Donnerstag verständigten Zeugen die Polizei, nachdem sie einen stark alkoholisierten Fahrer an einer Tankstelle am Hindenburg Ring am Weiterfahren hindern konnten. Er versuchte auf die Zeugen loszugehen, was ihm jedoch aufgrund seines Zustandes nicht gelang. Die eintreffenden Beamten nahmen den 35-Jährigen mit zu einer Blutentnahme. Daraufhin beschimpfte und beleidigte er die Polizisten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille.

Anzeigen wegen Fahrerflucht und Trunkenheit

Bei weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der 35-jährige Autofahrer in Erbach auf einem Parkplatz ein Fahrzeug beschädigt hatte und flüchtete. Zahlreiche Hinweise führten letztendlich zu dem 35-Jährigen. Spuren des Unfall konnte die Polizei an dem Wagen sichern. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahrerflucht und Trunkenheit am Steuer. Seinen Führerschein wurde ihm abgenommen und sein Auto musste er stehen lassen.