Das erste Mal tauchte der Mann laut Angaben der Polizei am Samstage gegen 12.30 Uhr an einem Infostand in der Hirschstraße auf. Dabei handelte es sich um einen Stand der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), wie das Polizeipräsidium Ulm auf Anfrage bestätigte. Der 28-Jährige soll die Frauen, die den Stand betreuten, angeschrien haben. Ein Passant forderte ihn daraufhin auf, zu gehen.

Zeuge steht den Frauen bei

Gegen 15.15 Uhr kam der Mann erneut zu dem Infostand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zog er eine Gartenschere aus der Tasche und bedrohte damit die Standbetreuerinnen. Ein Zeuge erkannte die brenzlige Situation und sorgte dafür, dass der 28-Jährige mit seinem Fahrrad flüchtete. Polizisten nahmen den Mann schließlich auf dem Münsterplatz fest. Er kam in ein Krankenhaus. Die Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das könnte dich auch interessieren: