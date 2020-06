Der Betreiber einer Spielothek in der Straße Hafenbad in Ulm ist von einem Unbekannten mit einem Cityroller attackiert worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 59-Jährige die Spielothek in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht gerade von außen abschließen, als der Unbekannte ihm den Roller von hinten gegen den Kopf schlug. Als der Besitzer deshalb zu Boden fiel, trat der Schläger mit Füßen auf ihn ein – mehrfach in den Oberkörper und gegen die Beine. Anschließend flüchtete der Täter.

Zu seinem Aussehen konnte der Angegriffene keine Angaben machen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.