Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in einer gemeinsamen Presserklärung mitteilen, wurde am Samstag ein 32-Jähirger schwer verletzt.

Auf Kontrahenten eingeschlagen und eingestochen

Der Mann und der mutmaßlich Täter wohnen zusammen mit weiteren Arbeitern in einer Unterkunft in Riedlingen. Dort hätten sie zunächst zusammen gefeiert und teilweise auch größere Mengen Alkohol getrunken. Im Laufe des Abends soll der Verdächtige den 32-Jährigen wiederholt zum Kampf aufgefordert haben, was dieser abgelehnt haben soll. Schließlich soll der 21-Jährige mehrmals auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und diesen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Weitere Anwesende trennten die beiden bis zum Eintreffen der Polizei und verhinderten dadurch wohl Schlimmeres. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Der schwerverletzte 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Haftbefehl.