Am Donnerstagnachmittag soll ein Mann eine Seniorin belästigt haben.

Wie die Polizei berichtet, habe sich die Frau zwischen Weidach und Bermaringen bei den Schrebergärten aufgehalten. Ein E-Bike-Fahrer fragte sie nach dem Weg. Danach haben sie sich über das Radfahrern unterhalten, so die Frau. Unerwartet soll der Mann unsittliche Bewegungen an sich durchgeführt haben, bevor er in Richtung Bermaringen davon gefahren sei.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

groß und schlank

zwischen 45 bis 50 Jahre alt

mittelblonde Haare

er trug ein rotes T-Shirt

Hinweise an die Polizei bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812.