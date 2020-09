Ein Mann hat sich am Sonntagabend in Ulm vor einer Frau entblößt und sie belästigt.

Polizei Ulm: Mann belästigt Frau und schreibt anschließend Nachricht an sie

Wie die Polizei mitteilte, sah die Frau zwischen 16 und 17 Uhr von ihrem Balkon in der Magirus-Deutz-Straße aus wie der Mann masturbierte. Die Frau ging zurück in ihre Wohnung. Am Dienstag fand sie einen Tennisball mit einer Nachricht des Mannes auf ihrem Balkon. Der Unbekannte forderte sie auf, ihm das nächste Mal zuzusehen.

Polizei in Ulm ermittelt Verdächtigen

Die Frau wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten ermittelten einen 50-jährigen Verdächtigen.