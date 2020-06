Nicht arbeiten sondern stehlen wollten zwei Unbekannte am Dienstag im Haus eines älteren Ehepaars am Rechbergweg in Ulm. Nach Angaben der Polizei klingelten die Männer gegen 10 Uhr an der Haustür. Danach hätten sie dem Bewohner gesagt, dass das Dach undicht sei und ihm bei der Reparatur helfen könnten. Während einer der Unbekannten den Mann unter dem Dach beschäftigte, ging der andere mit seiner Frau in den Keller.

Diebe wollen Dach reparieren – stehen aber Geld

Schließlich einigten sich die Männer mit den Bewohnern, das Dach schnell zu reparieren. Für das Material sollte der Hausherr einen Vorschuss von mehreren hundert Euro leisten. Die Unbekannten beobachteten den Senior offenbar, wo er sein Geld holt. Denn anschließend lenkte einer der beiden das Ehepaar ab, während der andere das Geld der Bewohner stahl. Das bemerkte das Ehepaar aber erst, als die Männer verschwunden waren. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Hinweis-Tel. 0731/1880) und sucht die angeblichen Handwerker. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, sollen die beiden auch bei den Nachbarn geläutet haben, seien dort aber abgeblitzt.