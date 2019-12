Keinen Führerschein, keinen Versicherungsschutz und betrunken – für die Polizei hat sich die Kontrolle des Autofahrers gelohnt, für den 57-Jährigen wird es teuer. Der war den Beamten am Freitag kurz nach 21 Uhr in der Römerstraße aufgefallen. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass ihm die Fahrerlaubnis schon vor zehn Jahren entzogen worden war – auch wegen einer Alkoholfahrt. Konsequenzen hat dies auch für die Fahrzeughalterin. Sie hätte ihn nicht fahren lassen dürfen.