Am Freitagabend kam es in Kirchdorf an der Iller zu einem bewaffneten Raubüberfall. Wie die Polizei Ulm mitteilt, betrat der noch unbekannte Täter gegen 19:40 Uhr eine Tankstelle am Ortseingang von Dettingen kommend und forderte Geld. Er hatte eine Schusswaffe bei sich. Der Angestellte händigte ihm daraufhin mehrere Hunderte Euro aus. Der komplett in Schwarz gekleidete Mann flüchtete anschließend zu Fuß.

Die Polizei Ulm und Polizei Neu-Ulm waren vor Ort. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den Täter, die Ermittlungen laufen.

Weitere Informationen folgen.