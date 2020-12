Schwere Verletzungen im Gesicht hat eine Frau in Ulm nachts durch Hundebisse erlitten. Nach Angaben der Polizei schlief die 57-Jährige am Samstag in ihrem Schlafzimmer, als das Tier sie mitten in der Nacht gegen 01.40 Uhr plötzlich angriff und ins Gesicht biss. Der Grund für die Attacke des Hundes ist nicht geklärt. Bei dem Tier handelte es sich um einen Labrador.

Durch Hunde-Bisse schwer verletzte Frau ruft Nachbarin um Hilfe

Die 57-Jährige rief daraufhin mehrmals eine Nachbarin an. Sie konnte aber wegen der Gesichtsverletzungen nicht sprechen. Die Nachbarin machte sich Sorgen, weil die Frau am Telefon nicht sprach. Deswegen schaute sie nach ihr. Sie fand die Schwerverletzte im Flur liegend und alarmierte sofort den Rettungsdienst.

Mit schweren Biss-Verletzungen musste die 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nachbarin verständigte den Sohn der Hundebesitzerin, der sich um das Tier kümmerte.