In Ulm hat es am Samstagvormittag einen Einsatz der Polizei in der Weststadt gegeben, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz war. Hintergrund sei ein Tankstellenraub gewesen, sagte die Polizei Ulm auf Nachfrage. In sozialen Netzwerken und auf Google hatten Menschen am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages gefragt respektive gesucht, was es mit dem Hubschrauber, der zeitweise über der Stadt stand, auf sich habe.

Berichte, denen zufolge Polizisten bei einer möglichen Suche oder Fahndung auch in Hinterhöfen im Westen der Stadt unterwegs gewesen sein sollen, bestätigte die Polizei auf Anfrage nicht.

Weitere Angaben wurden überdies zunächst nicht gemacht.