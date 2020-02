Den falschen Ort für seine Kunst hat sich ein Graffiti-Sprayer in Ulm ausgesucht: Der 30-Jährige verzierte am Freitag gegen 14.10 Uhr im Ulmer Frauengraben ausgerechnet das Tor der Haftanstalt mit einem Schriftzug. Doch der Versuch, sich an einem der mutmaßlich am besten bewachten Orte wie der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Ulm zu verewigen, misslang gründlich.

Sprayer an der JVA Ulm auf frischer Tat ertappt

Justizvollzugsbeamte erwischten den Sprayer auf frischer Tat und hielten ihn fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. „So bekam er Gelegenheit, das Gebäude auch von innen zu betrachten“, heißt es im Polizeibericht süffisant.

Den Graffiti-Künstler erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nachdem er befragt worden war und seine Personalien aufgenommen waren, durfte er das Gefängnis wieder verlassen.

Im Frauengraben 4-6 in Ulm befindet sich die Außenstelle der JVA Ulm. Dort ist der der geschlossene Bereich für die Untersuchungshaft mit 98 Haftplätzen sowie einer Abteilung für kurze Freiheitsstrafen mit 40 Haftplätzen untergebracht. Im Frauengraben 6 gibt es eine Freigängerabteilung mit 59 Haftplätzen.