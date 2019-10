Ein 36-Jähriger wurde am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Bei einer Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den ghanaischen Staatsangehörigen bereits ein Vollstreckungs-Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ellwangen (Jagst) wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Der Wohnsitzlose wurde von den Polizeibeamten zum Antritt seiner Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

