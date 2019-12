Nach dem Sport war vieles weg: 13 Schüler eine neunten Klasse sind in Blaustein bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Schüler zwischen 10 und 12 Uhr in einer Halle in der Boschstraße im Sportunterricht. Als sie in die Umkleidekabinen zurück kehrten, stellten sie fest, dass Handys, Kleidung, Schuhe, Führerschein, Ausweise, Geld und Schlüssel fehlten. Die Kabine sei von einer Seite unverschlossen gewesen.